Capodanno a Gradara ballando con Radio Sabbia!

GRADARA – Il Capodanno a Gradara è la meraviglia di divertirsi nella bellezza. Per l’ultima serata dell’anno, l’antico borgo medievale diverrà una sorta di discoteca sotto le stelle per ballare insieme le grandi hit di Radio Sabbia ed il suo vincente format: Balla coi miti. Un evento unico da non perdere per salutare il nuovo anno in luogo speciale all’insegna dell’allegria.

Chi si aspetterebbe di passare la notte di Capodanno in un Castello Medievale? Forse in pochi, perché magari non sanno che, a Gradara, è stato predisposto tutto per rendere possibile questa fantastica occasione. Partner sono gli amici di Radio Sabbia che animeranno la serata con il loro imnconfondibile stile. La musica dell’ultima notte dell’anno sarà quella degli anni 70/80/90, ovvero quella che caratterizza il format “Balla coi miti”, il fortunato ritmo che anima la notti di Radio Sabbia. Durante la serata con mancheranno i classici impossibili da non ballare.

Dalle 21.30 la serata si scalderà con la musica e l’animazione del mitico Gilberto Gattei, dj, speaker e presentatore, anima storica delle notti radiofoniche romagnole. La grande musica di Radio Sabbia spazierà dai grandi pezzi del passato fino alle hit del momento, e poi la coinvolgente animazione, gli interventi dei protagonisti della serata gradarese trasmessi in tempo reale su grandi ledwall installati in borgo, gli effetti speciali e l’immancabile count down per entrare in allegria nel 2024. Ad animare la notte di Capodanno anche Mico Zeta e Jessica Vallorani dello Staff di Radio Sabbia. Tra musica e coriandoli il vero protagonista della serata sarà il pubblico, microfoni e telecame fisse cogleranno le impressioni a caldo della searata, trasmesse poi in dretta sui maxischermi, per una serata davvero unica ed indimenticabile. Tutto armonizzato per passare una notte indimenticabile, brindando al nuovo anno!

La festa è ad ingresso libero.