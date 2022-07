Cantiano, schianto tra auto e moto: è ancora grave il centauro

CANTIANO – Versa ancora in gravi condizioni il centauro rimasto vittima di un violentissimo schianto nel tardo pomeriggio del 10 luglio.



L’uomo, di cui non sono state divulgate le generalità, si trova ricoverato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Dalle indiscrezioni trapelate, nella mattinata dell’11 luglio le sue condizioni erano ritenute ancora molto critiche.



L’incidente si è consumato ieri lungo la Flaminia, all’altezza del centro di Cantiano, non lontano dal confine tra l’Umbria e la provincia pesarese. Per cause in fase di accertamento, il motociclista sarebbe finito contro una vettura riportando gravi traumi. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Fossombrone per i rilievi e la polstrada di Pesaro per normare il traffico, particolarmente caotico a quell’ora.