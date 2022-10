CANTIANO – Tutti i documenti sommersi dal fango durante l’alluvione, la coppia rischiava di non potersi sposare.

Grazie all’intervento della Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, sono state recuperate e ripristinate tutte le carte necessarie e la coppia sabato 8 ottobre potrà sposarsi in Comune.

Dunque nell’ambito dell’Unità di Crisi e Coordinamento Regione Marche (Uccr), a seguito di una ricognizione su tutto il patrimonio archivistico e librario dell’area interessata, sono stati recuperati registri «dall’unità d’Italia fino ad oggi» ha spiegato all’Ansa Maurizio Biló, funzionario dell’ufficio comunicazione promozione del Segretariato Regionale del Ministero della cultura per le Marche.

Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano

Il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini parla di un «matrimonio che può essere letto come una grande volontà della comunità di tornare alla normalità. Sarà un matrimonio celebrato in un comune alluvionato, ancora spoglio, in una piazza che non ha più i bar dove poter fare un brindisi. Ma tutto questo testimonia la tenacia di un paese che vuole ricominciare. Dobbiamo andare avanti».

Un intervento tempestivo che ha permesso, a due giorni dai fatti, di portar via i registri e sottoporli a una delicata procedura di pulizia. È stato avviato il recupero conservativo, con intervento di restauro, sulla parte di documentazione dell’archivio comunale di Cantiano, più danneggiata da acqua e fango. Si tratta, in particolare, di circa 400 registri di Stato civile che, dal 1866 ad oggi, raccolgono atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza degli abitanti cantianesi.

L’intervento di restauro consiste nel congelamento a -20 gradi dei documenti, nella successiva liofilizzazione per ridurre il rischio di deterioramento biologico, nella depolveratura e rimozione dei residui di fango. L’intervento è in dirittura d’arrivo e ha avuto una sorpresa positiva, il ripristino di due registri che serviranno proprio alla coppia per sposarsi sabato; è la prima a Cantiano dopo l’alluvione. I documenti sono stati consegnati a due delegati del Comune che li porteranno a Cantiano in tempo per le nozze. I registri di matrimonio sono numerati, consequenziali, non possono essere sostituiti, pena la perdita del loro valore legale (il matrimonio sarebbe nullo).