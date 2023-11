Cantiano, coppia si perde nel bosco: salvati da vigili del fuoco e soccorso alpino

CANTIANO – Coppia dispersa tra i boschi di Cantiano. Quella che doveva essere una tranquilla giornata da trascorrere immersi nella natura si è tramutata ben presto per una coppia di 30enni in una brutta disavventura fortunatamente a lieto fine.



È successo nel pomeriggio del 1° novembre nel bosco di Tecchie. I due, sorpresi dalla pioggia, avrebbero pero la strada; la notte sopraggiunta presto avrebbe complicato ulteriormente la situazione tanto da far richiedere l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli uomini dei vigili del fuoco di Cagli e al soccorso alpino di Urbino che hanno raggiunto i dispersi e li hanno riaccompagnati all’auto. Tanta paura per loro ma nessuna conseguenza.