Pesaro, “Candele sotto le stelle”, Ricci: «Può diventare brand dell’estate marchigiana»

PESARO – «Dieci anni fa, da sindaco di Pesaro, abbiamo inventato “Candele sotto le Stelle”, illuminando 5 chilometri di litorale da Baia Flaminia a Fosso Sejore. Un format unico, capace di trasformare una sera d’estate in una iniziativa unica al mondo. La prima edizione superò ogni aspettativa: oltre 40.000 persone lungo le nostre spiagge, un evento low cost ma con un indotto immediato, capace di superare persino la Notte Rosa per partecipazione e atmosfera. Non solo un successo di pubblico, ma la dimostrazione che la nostra regione poteva essere più vivace, più ambiziosa, più attrattiva». Così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche.

Che aggiunge: «Oggi, dopo dieci anni, questa iniziativa può diventare un brand dell’estate marchigiana, un appuntamento fisso da estendere a tutta la costa. Un modo unico per promuovere la nostra bellezza, unire comunità e turismo, e continuare a far crescere l’attrattività delle Marche in Italia e nel mondo. – dichiara Ricci – Ecco anche su questo vorrei confrontarmi con Acquaroli. Perché il turismo nelle Marche è in difficoltà e in questi anni sono stati sprecati soldi pubblici in carrozzoni inutili come l’Atim».