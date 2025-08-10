Candele sotto le Stelle, il 10 agosto è la notte di Pesaro, Gabicce e Gradara

Tutti gli eventi: in piazzale della Libertà la sorpresa luminosa per la città e il concerto di Mirko Casadei e la sua orchestra

PESARO – Una delle notti estive più attese dell’anno. Pesaro, Gabicce e Gradara si preparano a vivere insieme la serata più magica, affascinante e romantica dell’estate: l’XI edizione di Candele sotto le Stelle. Una delle manifestazioni più amate, partecipate e attese dai cittadini, che il 10 agosto illuminerà oltre 10 chilometri di litorale, nella notte dei desideri. Dress code total white, pic nic in riva al mare, concerti, spettacoli di luce, pizzica itinerante, poi la cultura con l’omaggio ad Arnaldo Pomodoro e al Rossini Opera Festival: il tutto illuminato da oltre 20 quintali di candele.

«Un grande evento – ha detto il sindaco Andrea Biancani – unico a livello regionale e nazionale, che consente a migliaia di pesaresi e turisti di trascorre una bellissima serata all’insegna del divertimento e della serenità. Ringrazio la Pro Loco di Candelara, realtà che insieme al Comune di Pesaro, Gradara e Gabicce organizza questa manifestazione, la Protezione Civile e i VolontarX. Il lavoro dei volontari è fondamentale, il successo di questi eventi lo si deve anche a loro».

Cene a piedi nudi sulla sabbia, pic-nic, serate a tema. Sono davvero tante le iniziative che i singoli stabilimenti balneari hanno organizzato e pensato in occasione di Candele sotto le Stelle, a partire dall’ora del tramonto.

La notte delle Candele

Così il vice sindaco Daniele Vimini: «Una manifestazione “semplice”, nata quasi per gioco, che ogni anno ha trovato sempre più il consenso e la voglia di esserci dei cittadini, fino a coinvolgere negli anni anche i comuni di Gabicce e Gradara». Il centro degli spettacoli sarà piazzale della Libertà, con una scritta luminosa e “segreta”, composta da oltre 1000 candele, il cui contenuto verrà svelato a partire dalle 20.30, poi lo spettacolo della pizzica itinerante, che si snoderà dalle 21 e le 22.30 tra il Moletto e viale Zara, con le esibizioni «a cura di Asd La Musica dell’Anima, che ringraziamo per la costante presenza negli anni. E ancora un gradito ritorno, un amico della città, Mirko Casadei con la sua Big Banda partire dalle 22.30. Il successo di Candele sotto le Stelle si deve anche al coinvolgimento delle varie realtà che hanno sempre sostenuto l’evento», ha ricordato Vimini ringraziando tutti i soggetti coinvolti.

«Siamo orgogliosi di collaborare a questo importantissimo evento, insieme ai nostri volontari che sono già all’opera per distribuire i kit delle candele negli 80 stabilimenti pesaresi – dice Federico Malaventura per la Pro Loco di Candelara, che annuncia la novità – un omaggio ad Arnaldo Pomodoro. Verranno posizionate circa 200 luci galleggianti intorno alla Sfera di Pomodoro, il risultato sarà molto suggestivo ed elegante».

Si balla, si canta, si fa festa con Mirko Casadei Big Band, che torna a Pesaro dopo il successo dello scorso anno. Candele sotto le Stelle toccherà i 3 comuni marchigiani, con appuntamenti, menù ad hoc e tanta musica, dal tramonto all’alba.

PROGRAMMA

PESARO

dalle 20.30 si accende la scritta luminosa in piazzale della Libertà

dalle 21 alle 22.30 spettacolo itinerante di pizzica a cura di Asd La Musica dell’Anima (zona Moletto, viale Zara)

ore 22.30 piazzale della Libertà “Giramondo”, concerto della Mirko Casadei Big Band insieme alla scuola di danza Dance Company

GABICCE MARE

ore 19.30 – nella spiaggia Libera Sottomonte, “Sottomonte Beach Party”, beach- nic sulla sabbia (solo su prenotazione tel, 333 8761584). Dj set: Gerbo, Cobra, Olli e Gianmaria Gamberini

ore 20 – Mississippi, cena di Gala con dress code white “Candles on the sea” a cura di Visit Gabicce. live music: Frank Silvera & the Swing Set- dj set: Frankie P (info e prenotazione 393 7622782)

ore 20.30 Lungomare C. Colombo e Bagni 18 e Bagni 19 cena con dress code white per gli ospiti dello stabilimento e animazione per tutti

GRADARA

Ai giardini di Piazza d’Armi, Rocca di Gradara

ore 19.45 apertura arena in piazza d’Armi

ore 20.15 Concerto dal vivoLadies & Legends: un viaggio musicale tra epoche e icone con Chiara Magrini, Clara Rossi e Matilde Mattioli, +

Concerto dal vivoLadies & Legends: un viaggio musicale tra epoche e icone con Chiara Magrini, Clara Rossi e Matilde Mattioli, + ore 21.30 proiezione all’aperto del film “Follemente” una storia giovane, sensibile e appassionata, che si intreccia perfettamente con lo spirito della serata. Ingresso: €12 – calice di vino offerto a chi si presenta in dress code (abiti bianchi)

Nel borgo, in concomitanza con l’evento “Il Borgo dei Desideri”

Dalle 21.30

Accoglienza tra versi e note con Alessandro Oliva presso la Torre dell’Orologio significa immergersi in un’atmosfera sospesa, amplificata da voci e note ricche di emozione

Arie fra le stelle con Simone Morotti sul camminamento di ronda,

In viaggio con la musica con Diego Casadei alla La mostra di “Luigi Ghirri. Blu infinito” presso Museo MARV

Ingresso gratuito nel borgo

Candele sotto le Stelle promuove la mobilità sostenibile, attraverso l’uso della bicicletta, il mezzo più consigliato per gli spostamenti durante la notte del 10 agosto. In occasione della manifestazione, ricordiamo che sono attivi i seguenti servizi di navetta gratuita:

Linea “SOTTOMONTE”

La linea “Sottomonte” transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 all’1 (orario prolungato in occasione della notte di Candele sotto le Stelle), con partenza dal parcheggio San Decenzio. Ferma a: parcheggio San Decenzio; Tribunale (via San Decenzio), piazzale Matteotti (viale Gramsci); via Flaminia (Loreto); via Flaminia (piazza Redi); via Flaminia (Muraglia); Statale (sovrappasso); Statale (sottopasso 4); Statale (sottopasso 3); Statale (ex Crista); Statale (sottopasso 1); Statale (Santa Marta); viale Cialdini (lato piazzale Matteotti); via Mirabelli (Loreto); parcheggio San Decenzio.



LINEA “SAN BARTOLO”

La linea di navetta gratuita del San Bartolo, che effettua 6 corse quotidiane da Pesaro a Gabicce Mare (anche con percorso di ritorno; ultima corsa è alle ore 22). Ferma a: stazione ferroviaria di Pesaro ore 9, 11, 13, 17, 19, 21; piazzale Matteotti (a 03′ delle stesse ore); viale della Vittoria – Vaccai (a 05′ delle stesse ore); strada Panoramica (Agostini) alle ore 9:09, 11.09, 13.09, 17.09, 19:09, 21.09; Santa Marina Alta (a 16′ delle stesse ore); Fiorenzuola centro, alle ore 9.27, 11.27, 13.27, 17.27, 19.27, 21.27; Casteldimezzo (camping) a 31′ delle stesse ore; Vallugola, a 36′ delle stesse ore; Vigna del Mar, a 40′ delle stesse ore; strada Panoramica (Gabicce Monte) alle ore 9.43; 11.43; 13.43, 17.43, 19.43, 21.43; chiesa di Gabicce Monte alle 9.45, 11.45, 13.45, 17.45, 19.45, 21.45; in strada Panoramica (Minigolf) a 50′ delle stesse ore; in via Battisti (giardini) alle 9.55, 11.55, 13.55, 17.55, 19.55, 21.55. Il percorso inverso, da Gabicce verso Pesaro, parte dai giardini di via Battisti alle ore 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00 con l’ultima corsa alle ore 22.

LINEA “NOTTURNA”

La linea “Notturna” transita ogni 30 minuti, dalle 20:50 alle 23:50 (l’ultima corsa termina a 00:16 in viale Vienna), con partenze da viale Vienna. Ferma a: viale Vienna (Baia); viale Mosca (Baia), piazza Europa (Baia); viale Gorizia (porto); darsena porto (strada Tra i due porti); viale Gorizia (via Ancona); viale Gorizia (v.le della Vittoria); viale Trento (v.leGorizia); viale Trento (v.le Rovereto); viale Trento (v.le De Vinci); viale Trento (v.le D. Alighieri); viale Trento (v.le della Repubblica); viale Trieste (p.le D’Annunzio); viale Trieste (v.le Rosselli); viale Trieste (v.le Amendola); viale Trieste Sud 3 (sottopasso); viale Trieste (viale Amendola); viale Trieste (v.le Rosselli); viale Trento (v.le Verdi); viale Trento (v.le della Repubblica); viale Gorizia (porto); viale Vienna (Baia).

L’evento è promosso dai Comuni di Pesaro, Gabicce Mare e Gradara, con la collaborazione della Pro Loco di Candelara.

Alla manifestazione saranno coinvolti il Volontari della Protezione Civile e quelli del progetto VolontarX.

La locandina di Candele sotto le Stelle è stata realizzata da Elisabetta Ozino Caligaris di Up Studio.