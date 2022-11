Candele a Candelara torna ai numeri pre-pandemia: nel primo weekend 6mila presenze

PESARO – Numeri pre-pandemia: 6mila visitatori per il primo weekend di Candele a Candelara. È tornata per il 19esimo anno la festa più famosa e popolare del Natale: una festa che per la sua ambientazione e atmosfera unica si contende il primato di consensi con i più blasonati e famosi mercatini del nord Italia.

I pullman sono stati 50 mentre un centinaio i mezzi dei camperisti. Successo per le navette gestite da Adriabus: un servizio già sperimentato ed affinato nel corso degli anni che in questo primo fine settimana ha centrato il suo obiettivo. Si calcola infatti che oltre il 20% dei turisti che ha raggiunto Candelara abbia usufruito del servizio lasciando libere le strade da auto, pullmini, camper.

Soddisfatti gli organizzatori della Proloco: «Stiamo ritornando ai numeri del passato, ma ora la fruibilità della festa è nettamente migliorata. In questo senso abbiamo accumulato tanta esperienza anche in relazione alla sicurezza e alla gestione dei flussi. Ora Candele a Candelara è vivibilissima e ancor più affascinante».

Come sempre il centro della festa è riservato al mercatino natalizio che si svolge nell’antico borgo medievale dove ogni sera la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese. Un’atmosfera unica e suggestiva grazie a due spegnimenti programmati dell’illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno (alle 17.30 e 19.00).

Per mezz’ora ogni pomeriggio Candelara è completamente rischiarata dalla luce calda e rassicurante delle candele. Durante i due suggestivi appuntamenti, i visitatori non saranno più concentrati in un solo luogo ma, a seconda di dove ci si trova, le luci seguiranno le persone in una girandola di eventi diversi lungo tutto il circuito della festa e in totale sicurezza come è avvenuto in questo primo fine settimana dove i visitatori hanno potuto apprezzare i prodotti di artigiani selezionatissimi da tutta Italia e sistemati in 60 caratteristiche casette di legno.