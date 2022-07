Candelara, l’orologio storico del ‘700 è fermo da maggio. Redaelli: «Si ripristini subito»

PESARO – L’orologio di Candelara è fermo ormai da maggio. Il consigliere comunale Forza Italia Michele Redaelli ne chiede urgentemente il ripristino. «Chiediamo che l’Amministrazione comunale intervenga al più presto per metterlo in funzione. Quello di Candelara non è un orologio qualunque. Fa parte della storia del borgo ed è fra le immagini più iconiche che restano impresse nella memoria dei visitatori.

Visitando il borgo, una delle cose più belle è poter vedere l’orologio che campeggia sopra l’arco di ingresso delle mura e poterne scoprire i meccanismi di funzionamento custoditi nella sala dell’orologio, attigua alla sala del capitano. Vedere il precisissimo sistema settecentesco di ingranaggi, funi e contrappesi ascoltando le storie del borgo e di chi con passione ha portato avanti la storia dell’orologio e della comunità stessa è un’esperienza davvero unica.

L’orologio di Candelara

È inaccettabile che sia bloccato da così tanto tempo, conclude il Consigliere Michele Redaelli, soprattutto in un periodo, come quello estivo, dove ci aspettiamo visitatori e turisti. L’orologio di Candelara rappresenta un simbolo ed una attrazione importante per il borgo e per tutto il Comune di Pesaro. Non possiamo permetterci di perderlo».