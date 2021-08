PESARO – La coda lungo i portici del Campus solastico, tanti giovani in attesa del tampone gratuito.

«Tantissimi ragazzi e ragazze in fila – ha commentato il sindaco Matteo Ricci –. Sapevamo che sarebbe servito questo servizio nei primi giorni dopo l’introduzione del Green Pass, perché molti giovanissimi non sono ancora vaccinati». Il monitoraggio proseguirà anche domani, martedì 10, venerdì 13 e sabato 14, sempre dalle 9 alle 13 al Campus scolastico di via Nanterre (portici Liceo Scientifico). Uno staff composto da personale sanitario e volontari di Ail Pesaro, Protezione Civile, e Onlus Gilliver, sarà a disposizione della cittadinanza per lo screening gratuito. Una volta effettuato il monitoraggio, verrà rilasciato un documento con il quale sarà possibile accedere all’area dell’evento e mostrarlo in caso di controlli.

«Grazie ai tamponi gratuiti i ragazzi, e i cittadini in generale, potranno passare la notte delle candele o il Ferragosto più sereni». Poi Ricci lancia l’appello: «Prenotate subito il vaccino, se non l’avete già fatto, è l’unica soluzione per combattere il Covid-19. Domani dalle 18 alle 22, durante “Candele sotto le stelle”, ci si potrà vaccinare nel camper mobile dell’Asur alla Palla di Pomodoro».