Pesaro, il camper per la vaccinazione itinerante fa tappa in città per la notte delle candele

PESARO – Continua la campagna vaccinale itinerante con il camper dell’Area Vasta 1. Oltre alle date già in calendario che riguardano i comuni del Montefeltro martedì 10 agosto ’21 in occasione della tradizionale manifestazione delle “Candele sotto le stelle” il camper farà tappa a Pesaro presso la Palla di Pomodoro. L’obbiettivo è quello di agevolare l’accesso alle vaccinazioni senza prenotarsi al fine di recuperare fasce di popolazione ancora non vaccinate.



Per coloro che sono interessati sarà sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria ed un documento di identità. La compilazione dei moduli sarà fatta sul posto prima della vaccinazione. Saranno effettuate le prime somministrazioni con il vaccino – Pfizer, Moderna e Janssen – secondo le indicazioni ministeriali per età e dopo valutazione del medico vaccinatore. L’orario sarà dalle 18.00 alle 22.00.



Asur Area Vasta 1 sottolinea «il valore civico delle vaccinazioni, l’obiettivo è sensibilizzare una volta di più l’opinione pubblica sull’importanza del vaccino che costituisce ad oggi l’unico rimedio per uscire dall’emergenza sanitaria in cui siamo immersi da quasi due anni».