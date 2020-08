FANO – ‘Mettiamoci la mascherina’. Un invito semplice, per niente scontato, che oggi più che mai diventa importante ribadire. È questo lo scopo del video che alcuni giovani fanesi, assieme al Comune di Fano ed alla Polizia Locale, hanno lanciato sul web per promuovere le buone norme di prevenzione contro la diffusione del Covid19.

METTIAMO LA MASCHERINA METTIAMO LA #MASCHERINAUn messaggio che i giovani lanciano assieme al Comune di Fano e alla Polizia Locale per attenerci alle nuove norme di prevenzione per il Covid19 del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.Indossiamo la mascherina dopo le 18.00, responsabilizziamoci ed esortiamo gli altri a fare come noi! Pubblicato da Comune di Fano su Venerdì 21 agosto 2020

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri impone infatti l’uso della mascherina dalle 18,00 alle 6,00 in tutti i luoghi pubblici. Un’ordinanza che, insieme a quella della chiusura delle discoteche, si è resa necessaria dopo l’impennata dei casi negli ultimi periodi, soprattutto nella fascia under 30.



Numeri che ci impongono di tenere alta l’allerta perché potrebbero preannunciare un peggioramento del quadro per il prossimo autunno. Dal rapporto dell’Iss delle ultime 48 ore emerge che per la terza settimana consecutiva è aumentato il numero dei casi nel nostro Paese, così come quello dei focolai (dal 10 al 16 agosto ne sono stati segnalati 1.077), mentre è diminuita l’età media delle persone contagiate. Prima era di 60 anni, nell’ultima settimana è scesa a 30. «La circolazione del virus – si legge nel rapporto dell’Iss – avviene oggi con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali e di aumentata mobilità».