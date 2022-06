Un cammino di 10mila chilometri in Europa, il pesarese Daniele Grassetti per aiutare i malati mentali

PESARO – 10mila chilometri di cammino in giro per l’Europa. Un viaggio per raccogliere fondi per le persone fragili. Dani Walks Europe, in collaborazione con LaPallaRotonda ASD e Cooperativa sociale Alpha, è un progetto e cammino in solitaria: il pesarese Daniele Grassetti è partito il 31 maggio pronto a raggiungere gran parte dell’Europa, toccando più di 20 nazioni.

Un sogno diventato idea e poi itinerario concreto durante i mesi dei vari lockdown e misure restrittive. Una mappa che ha portato a disegnare nel dettaglio più di 400 giorni di marcia tra strade, sterrati e sentieri di montagna.

«Il progetto vede la raccolta fondi destinata solo per metà a finanziare la mia avventura, l’altra metà finanzierà infatti la cooperativa Alpha di Urbino, che si occupa di persone con disabilità mentale – ha spiegato Grassetti -. Il budget a loro destinato servirà per dare struttura e regolarità alle attività che la cooperativa prevede di organizzare per i propri beneficiari, privilegiando le camminate e i momenti di immersione nella natura. Verranno organizzate anche escursioni/gite a cui possono partecipare tutti in modo da favorire l’aggregazione. L’associazione LaPallaRotonda si occuperà di affiancare tali momenti coinvolgendo i suoi associati e gli immigrati con cui è da sempre in contatto».

I destinatari del progetto sono gli ospiti delle strutture o in carico al Centro di salute mentale di Pesaro, i quali, consapevoli dei benefici di tale esperienza, purtroppo non riescono a sostenerla economicamente.

L’itinerario di viaggio

La raccolta fondi ha già portato il sostegno economico di 1800 euro e con i soldi ricavati sono state già realizzate 2 passeggiate: il 9 aprile Montefabbri-Mombaroccio e il 30 aprile sul Monte Catria.

Link per la donazione: https://www.gofundme.com/f/dani-walks-europe-for-mental-health?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer

Per seguire il viaggio di Daniele Grassetti: Dani Walks Europe | Facebook