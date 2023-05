Camera di Commercio Marche e Svem: «Fondi europei per una ripresa strutturale»

Tappa a Pesaro per parlare delle opportunità del Pnnr e degli investimenti necessari per lo sviluppo del territorio

PESARO – La strategia bottom–up della Svem, società di sviluppo della Regione Marche, prosegue senza sosta con il programma Opportunità e strategie per Crescere. Se n’è parlato in Camera di Commercio a Pesaro.

«Stanno uscendo i bandi per intercettare i fondi europei e poter così investire sul territorio. Risorse ingenti, centinaia di milioni di euro destinate a Istituzioni e Imprese. L’incontro presso la Camera di Commercio delle Marche della sede di Pesaro è la nuova tappa del road show che ci porta vicino alle imprese cui ci rivolgiamo – ha spiegato il presidente Andrea Santori .- È fondamentale, in questa fase, conoscere quello che si ha a disposizione e soprattutto non sbagliare i passaggi necessari per presentare progetti utili e vincenti. Per questo motivo, come Svem, insieme con Camera di Commercio, Confidi Unico e Regione Marche, abbiamo organizzato incontri a Fermo, Ascoli e Pesaro».

I dirigenti della Regione Marche prima hanno spiegato le opportunità, per ogni settore, e poi hanno incontrato i partecipanti per dei b2b operativi.

«È fondamentale confrontarsi su tematiche riguardanti le politiche industriali, la nuova programmazione di Fondi Europei, l’energia, l’internazionalizzazione, la formazione, il credito. Sapendo poi di poter trovare nel personale della Svem il supporto necessario, anche grazie agli sportelli territoriali aperti in ogni provincia» ha spiegato Santori.

All’incontro hanno preso parte autorità, associazioni di categoria, ordini delle professioni e tutti gli interessati a conoscere le possibilità che Fesr, Fse e misure nazionali offrono.

Sono intervenuti il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, per Camera Marche il presidente Gino Sabatini e il suo vice Salvatore Giordano. Per Svem era presente il presidente Andrea Santori. Collegato anche il Presidente di UNI.CO. Paolo Mariani.

Gli interventi tecnici sono stati curati da Massimo Rocchi, dirigente Regione Marche Settore Formazione Professionale, Orientamento e Area di una crisi complessa, Silvano Bertini, dirigente Regione Marche Settore Industria, Artigianato e Credito, Katiuscia Grassi, PO programmazione energetica, Andrea Pellei, dirigente Regione Marche della Direzione Programmazione Integrata Risorse comunitarie e nazionali, Fabio Travagliati, responsabile Regione Marche Programmazione e attuazione degli strumenti di supporto al credito.

Per Ricci «si tratta di un incontro molto importante, è evidente che siamo in una fase economica non facile ma ancora positiva, sicuramente avremo una buona estate, ma abbiamo davanti a noi una sfida se vogliamo crescere ed è quella della messa a terra degli investimenti pubblici; si parla con troppa leggerezza del PNRR che è una grande opportunità cui sono legate le previsioni di crescita dei prossimi anni, il rischio è che la ripresa si spenga. Dunque il tema delle opportunità ha che fare non solo con la crescita delle vostre aziende ma dei territori».

Ricci ha toccato il tema dell’arretramento della ferrovia e degli investimenti pubblici ad esso destinati, ha fatto riferimento al progetto casa delle tecnologie per sostenere le imprese del territorio, e si è riferito al tema dell’inflazione come a una delle più grandi criticità che affligge il Paese. «Vediamo nelle gare finalmente riaffacciarsi le imprese. Altro tema è la mancanza dei lavoratori, della manodopera, la necessità di una formazione specifica».

In sala presenti due direttori di ITS: con Gabriele Marchetti Presidente ITS TURISMO MARCHE E NUOVE TECNOLOGIE di Fano LAVORO AUTONOMO E START UP, anche Andrea Santori Presidente, oltre che di SVEM, anche dell’ ITS SMART – SISTEMA MODA, AMBIENTE RICERCA E TECNOLOGIA di Fermo ALTERNANZA SCUOLA LAVORO che ha spiegato: «la Regione Marche avrà una quotazione nel pos fers di 1 miliardo e 54 mln, come società dovremmo in 5 anni smarcare almeno 250 milioni di euro all’anno che si traducono 420 milioni di euro sul territorio, ci siamo organizzati, mettiamo a disposizione nostra struttura, anche a livello informatico con un programma che sia interattivo che consenta di conoscere il bando e parteciparvi».

Per Gino Sabatini: «È importante per Camera Marche essere al fianco di Regione Marche e SVEM per informare i nostri imprenditori sulle opportunità che l’Europa offre loro, specie a più piccoli e meno strutturati. Preziosa la presenza dei dirigenti regionali, ed esperti e quella imprescindibile del mondo del credito (qui rappresentato da Marini Presidente del Confidi Unico) che possono supportare in incontri btob le MPMI della provincia a individuare gli strumenti finanziari più adatti alle loro esigenze».

Paolo Mariani ha rilevato: «Ricordo il lavoro e la collaborazione portata avanti con la Regione Marche a favore delle micro piccole e medie imprese. il tema della garanzia pubblica è fondamentale specie in situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo e con limiti precisi, non deve diventare strutturale».