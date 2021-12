Pesaro, cambia la Giunta: fuori Ceccarelli e Mengucci entrano Murgia e Pandolfi

PESARO – Fuori Ceccarelli e Mengucci, dentro Murgia e Pandolfi. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci rigenera la squadra e presenta il nuovo assetto della giunta. «Un rinnovamento che facciamo a metà legislatura, a partire dalle dimissioni fatte per motivi personali e lavorativi, che ci sono state presentate da Ceccarelli e Mengucci».

Le assessore hanno deciso di rimettere il loro mandato, «anche in segno d’attaccamento e come contributo alla riorganizzazione della macchina. Le ringrazio tantissimo, perché hanno svolto un lavoro straordinario, diventando punti di riferimento nel mondo della scuola e del sociale. Continueranno a far parte della squadra, rivestendo altri ruoli».

Luca Pandolfi, Forza Pesaro Ungranbelpo

A sostituirle saranno Camilla Murgia – che nei giorni scorsi ha deciso di aderire al Pd – e Luca Pandolfi: «Avranno il compito di dare continuità al lavoro svolto in due settori strategici, su cui il Comune impegna la gran parte del bilancio, avendo al centro delle sue priorità, sia la crescita dell’individuo, sia le politiche sociali a sostegno dei più deboli. In bocca al lupo ai due nuovi assessori».

Riviste una serie di deleghe all’interno della giunta per «ridefinire ruoli e responsabilità. La giunta sarà operativa, al 100%, da inizio anno, e rinnovata parzialmente nelle persone e nei ruoli da svolgere».

Il nuovo assetto, «ci consentirà di lavorare al massimo per affrontare la nuova fase dell’emergenza covid-19 e le opportunità del PNRR». Prevista a fine settembre, «una nuova verifica per valutare l’andamento dei singoli assessori» ha aggiunto Ricci prima di fare «un ringraziamento a chi, in queste ultime 24 ore, ha contribuito a ridefinire il quadro».

Camilla Murgia

In consiglio comunale subentreranno Giorgia Leonardi (per la lista civica “Una città in Comune”) e Laura Biagiotti (per la lista Matteo Ricci Sindaco #ungranbelpo’). La nuova giunta sarà presentata ufficialmente giovedì 30 dicembre, durante la conferenza stampa di fine anno del sindaco.

I nomi della nuova giunta

Ecco i nomi della giunta rigenerata.

Matteo Ricci – Sindaco

Pianificazione e marketing della città

Daniele Vimini – Vice sindaco e assessore alla Bellezza

Cultura e turismo, gemellaggi e cooperazione internazionale, ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari

Enzo Belloni – Assessore all’Operatività

Viabilità, Mobilità, Ciclabili, Trasporti, Verde pubblico, Società partecipate. Sicurezza, Polizia locale, Protezione civile

Francesca Frenquellucci – Assessora all’Innovazione e alla Partecipazione

Attività economiche e Università, Reti informatiche e città digitale, Servizi demografici, Quartieri e nuova partecipazione

Camilla Murgia – Assessora alla Gentilezza e alla Crescita

Servizi educativi, Scuola, Pari opportunità e Lotta all’odio

Riccardo Pozzi – Assessore al Fare

Nuove Opere, Manutenzioni, Patrimonio

Andrea Nobili – Assessore al Rigore

Bilancio, Personale, Unione dei Comuni

Luca Pandolfi – Assessore alla Solidarietà

Servizi sociali, Politiche per la famiglia e gli anziani, Volontariato

Mila Della Dora – Assessora alla Rapidità

Urbanistica, Sportello unico, Edilizia privata, Sport

Heidi Morotti – Assessora alla Sostenibilità e alla Coesione

Ambiente, Energia, Borghi e castelli, Salute e alimentazione, Politiche per la casa, Immigrazione, Politiche giovanili