Calo delle vendite del pesce, Confesercenti Pesaro: “Il pesce è di qualità e i controlli sono rigorosi”

Il direttore Alessandro Ligurgo tranquillizza: «L'alluvione non mette a rischio la salubrità del mare, acquistate tranquilli»

PESARO – Calo delle vendite del Pesce, Confesercenti Pesaro vuole chiarire quanto sta succedendo.

«Da una verifica dell’andamento delle vendite del pescato realizzata tra i nostri operatori del settore ittico, ci risulta un significativo calo nelle vendite che preoccupa la categoria e che sta mettendo in difficoltà tutto il comparto – afferma Alessandro Ligurgo direttore Confesercenti Pesaro Urbino – i nostri associati, inoltre, ci segnalano che la clientela lamenta una certa preoccupazione nell’acquisto del pesce perché teme che gli ultimi episodi meteorologici possano aver messo a rischio la salubrità del mare.

Ci sembra opportuno, quindi, rassicurare la clientela –prosegue Ligurgo- e chiarire che questi timori sono del tutto infondati: non soltanto il pesce è sottoposto a severi controlli prima di arrivare sul mercato o nelle pescherie –e quindi nelle nostre case- ma anche gli stessi operatori che commercializzano il prodotto rispettano precisi e rigorosi criteri igienico-sanitari e sono sottoposti, a loro volta, a rigidi controlli. Tutto questo, a piena garanzia del consumatore finale che è, quindi, tutelato e non ha motivi di dubitare sulla qualità del prodotto in vendita.

Aggiungiamo che non siamo in periodo di fermo pesca e che ora sul mercato si trovano, accanto a quelle provenienti da altri mari, le diverse tipologie di pesce locale, un’ulteriore garanzia di qualità per il consumatore. Invitiamo, quindi, tutti a consumare pesce, alimento principe e irrinunciabile della nostra tavola, con tranquillità, certi di essere garantiti, sia dalle normative rigorose sul prodotto, sia dalla professionalità degli operatori del settore».