Italservice Pesaro-Meta Catania, è tempo di gara2. Bordoni: «Ci giochiamo una semifinale da protagonisti»

In scena al PalaMegabox la seconda sfida di queste semifinali playoff. I biancorossi devono vincere per allungare la serie, i catanesi per strappare il pass per la finale Scudetto

PESARO – Continuare a sognare o chiudere la stagione. È questo, senza troppo girarci intorno, il bivio in cui l’Italservice Pesaro si ritroverà domani 30 maggio al PalaMegabox per gara2 di queste semifinali playoff Serie A New Energy. Dopo la sconfitta nel primo atto in Sicilia, il roster di mister Scarpitti è infatti chiamato a vincere per portare il discorso qualificazione quantomeno in gara3.

«Catania, secondo me, come Napoli è una squadra fortissima. – esordisce Moreno Bordoni, vicepresidente biancorosso con delega al Settore Giovanile – Vantano una fisicità importante, una rosa lunga che può offrire praticamente tre quintetti. Noi non partiamo coi favori del pronostico come accadeva tempo fa, ma abbiamo una forza tutta nostra, ovvero il nostro mondo. Quando remiamo tutti dalla stessa parte – continua – siamo capaci di imprese uniche, come quella di Roma. Non entro negli aspetti tecnici in vista di gara2, non mi competono. Posso assicurare, però, che ho visto una concentrazione massima durante gli allenamenti da parte dei ragazzi, come il mister, sempre meticoloso e pronto a correggere gli errori che abbiamo commesso in gara1».

In altre parole, cercare di ritrovare gli stessi stimoli che hanno permesso la rimonta nei quarti di finale contro l’Olimpus Roma: sconfitta in gara1, vittoria in gara2, vittoria in gara3. «La nostra casa, il PalaMegabox, dovrà essere il teatro di un sogno. Ci sono le condizioni per allungare la serie, e poi in caso vedremo cosa accadrà in gara3, che sarà secca e particolare. Tanti addetti ci davano per spacciati prima di gennaio, ma invece guardate che bel percorso. – conclude Bordoni – Ci giochiamo una semifinale da protagonisti, non da vittime sacrificali. Siamo pronti, tutti: società, ragazzi e soprattutto tifosi!».

L’appuntamento è dunque a domani, ore 20.30, al PalaMegabox di Pesaro per il secondo atto di queste semifinali. I rossiniani avranno a disposizione i 40 minuti regolamentari, più eventualmente 10 minuti supplementari, per strappare una vittoria, mettere in parità il conto, e giocarsi di nuovo tutto quanto al PalaCatania il prossimo 4 giugno in gara3. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport.