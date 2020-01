Italservice Pesaro a Mantova per mantenere la vetta

Primo appuntamento esterno del 2020 in campionato. L’Italservice Pesaro, in seguito alla vittoria di Coppa Divisione sul Città di Massa, è pronta al nuovo ennesimo impegno ravvicinato.

Questa sera 11 gennaio alle 18,30, nella gara valevole per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A, i rossiniani faranno visita alla vera e propria rivelazione del campionato: il Kaos Mantova.

I padroni di casa possono vantare di essere l’unica compagine ad aver strappato punti al Pala Nino Pizza nella prima parte di stagione. All’andata terminò 4-4, il gol di Leleco a 30 secondi dalla sirena fu una doccia fredda per la truppa di Colini.

Ma ora, e si può dir forte, l’Italservice Pesaro è tutta un’altra squadra. La vetta della classifica riconquistata, le forgianti esperienze europee e l’incredibile fame con cui affronta ogni match di ogni competizione.

Quindi, per restare in vetta, ci sarà un solo risultato disponibile: la vittoria. Si gioca al PalaNeolù di Mantova. Kick off alle ore 18,30. Match che verrà trasmesso in diretta su Rossini Tv e in streaming sulla pagina Facebook PMGSport Futsal.