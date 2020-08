Quante news in casa Italservice: Nike sponsor tecnico, membership card e squadra femminile

Presentate a Villa Berloni le nuove maglie di Pesaro per la stagione 2020-2021. Gran colpo per il club l'abbinamento con il brand sportivo fra i più celebri al mondo

PESARO – L’Italservice Pesaro calcio a 5 lo aveva annunciato qualche giorno fa che quella di questa mattina sarebbe stata una conferenza-evento, ma forse nessuno si aspettava che il presidente Lorenzo Pizza e il suo entourage svelassero così tante novità in una sola mattinata. Novità annunciate al fianco di Massimo Beltempo di LineaOro Sport – Nike, del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e dell’assessore allo sport del comune di Pesaro Mila Della Dora.

E così nella bellissima location di Villa Berloni, il club biancorosso campione d’Italia 2018-2019 ha prima di tutto svelato le nuove maglie per la prossima stagione che avranno un logo non di poco conto, quello del brand sportivo più celebre del mondo: Nike. Importantissima collaborazione resa possibile grazie al distributore ufficiale del brand statunitense LineaOro Sport, che fornirà ai rossiniani i fiammanti kit presentati in 4 colori: la prima maglia bianca con inserti rossi, la seconda maglia rossa con inserti bianchi, la terza maglia verde e la quarta total black.

La seconda novità riguarda la membership card. Dal momento che non può ancora partire la campagna abbonamenti per ovvi motivi dovuti ai divieti di manifestazioni sportive con pubblico sugli spalti, l’Italservice partirà a breve con la vendita di 150 membership card che prevedono il diritto di prelazione su biglietti e abbonamenti, ma anche tantissimi sconti per trasferte e merchandising. A proposito di merchandising, altra novità: a breve sarà lanciato un e-commerce dove poter acquistare i nuovi kit marchiati Nike e tanti altri prodotti firmati Italservice Pesaro.

Infine, un’altra “bomba” riguarda l’allestimento di una squadra femminile. Mancava solo questo tassello alla mastodontica società pesarese e ora è praticamente tutto fatto. Il futsal rosa marchigiano avrà anche l’Italservice Pesaro nei suoi club, con l’auspicio di scalare presto le categorie per raggiungere il top.