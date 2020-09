Calcio, Voltan ai saluti con la Vis. Va alla Reggiana

PESARO – Dopo un lungo corteggiamento la trattativa Voltan–Reggiana è giunta al capolinea. Come riportato dal celebre sito di calciomercato di Gianluca Di Marzio pochi minuti fa, il fantasista classe ’95 della Vis Pesaro, lascerà la città di Rossini dopo un anno e mezzo.

Al momento non sono state svelate le cifre dell’affare, anche se nel mercato invernale la Vis Pesaro, che aveva ancora una salvezza da conquistare, ha rifiutato per Voltan cifre vicine ai 200 mila euro per il cartellino del calciatore. Per il padovano, oltre al cambio di maglia ci sarà quindi anche il cambio di categoria, visto che la Reggiana proprio in questa stagione è stata promossa in Serie B dopo aver vinto i playoff di Serie C.

Il ragazzo aveva espresso da diverso tempo la voglia di giocarsi le sue chance in Serie B e la Vis come promesso a gennaio lo ha accontentato, riuscendo a monetizzare l’investimento fatto nel 2019 quando il calciatore era arrivato a Pesaro a costo 0.

Non solo la partenza di Voltan, in casa Vis è tempo anche di un nuovo arrivo. Alessandro Eleuteri è un nuovo giocatore della Vis. Esterno destro di centrocampo, Eleuteri è un classe ’98 e ciò significa che per questo campionato rientrerà nella categoria degli under. Il calciatore arriva a titolo definitivo dall’Atalanta.