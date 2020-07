Calcio, Voltan il più ricercato in casa Vis Pesaro

PESARO- In una stagione completamente diversa da tutte quelle passate, dove il calciomercato aprirà ufficialmente solo il primo giorno del mese di settembre, non mancano però le trattative per programmare le entrate e le uscite in vista del campionato 2020/21. In casa Vis Pesaro, l’uomo più ricercato è sempre lui, ovvero Davide Voltan. Il classe ’95, già oggetto del desiderio di tante squadre durante la scorsa sessione invernale di calciomercato, difficilmente giocherà a Pesaro anche nella prossima stagione, visto che tra lo stesso calciatore e la Vis c’è stato una specie di patto che prevedeva una sua permanenza in inverno per una successiva cessione in estate.

La pretendente numero uno per Voltan a gennaio era stato il Modena, e ora i gialloblu si sono fatti nuovamente avanti per il giocatore biancorosso. La prima offerta degli Emiliani fatta recapitare alla società vissina è stata quella della contropartita tecnica (l’attaccante Ferrario) più soldi, ma questo primo tentativo è stato rispedito al mittente. La Vis, infatti, non ha intenzione di svendere il proprio gioiello, visto che per tenerlo, a gennaio, la società ha rigettato una proposta che si aggirava attorno ai 200 mila euro. Non solo il Modena però è interessato al giocatore. Anche Reggiana e Sudtirol hanno potuto notare durante il campionato le doti del fantasista biancorosso, ma entrambe le squadre aspetteranno la fine dei playoff prima di fare le valutazioni necessarie.

Chi non farà più parte della Vis Pesaro è invece Alberto Rubbo. Dopo la scadenza del proprio contratto con i biancorossi il centrocampista si è aggregato alla Luparense, club di Serie D.