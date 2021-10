Calcio, la Vis Pesaro vince a Lucca

Tre punti pesanti e importanti per la Vis Pesaro. Dopo il successo contro la Fermana nel derby è la seconda vittoria consecutiva per la formazione biancorossa che ora scala posizioni in classifica. Avvio di gara come al solito “soft” per la squadra pesarese che dopo soli sei minuti di gioco si trova sotto. Da un calcio d’angolo arriva un colpo di testa da parte dei padroni di casa, Farroni respinge la sfera che finisce nei piedi di Bellich che solo senza alcuna marcatura la butta dentro per l’1-0 della Lucchese.

Il pareggio della Vis arriva poco dopo la metà del primo tempo. Al 28° punizione laterale sulla trequarti della Lucchese battuta da Rubin, sfera che finisce in piena area dei padroni di casa e colpo di testa di Manetta che realizza il momentaneo 1-1 che si protrae fino all’intervallo. Secondo tempo in cui a regnare è l’equilibrio fino a dieci minuti dal termine. All’80° arriva il gol che vale i tre punti per la Vis. Calcio d’angolo, palla in area e Gucci che in corsa verso il primo palo incorna la sfera buttandola in rete (terzo gol in campionato per Gucci).

Vis Pesaro che, in attesa dei risultati dell’intera giornata, si proietta in piena zona playoff all’ottavo posto in classifica con 12 punti nelle prime otto gare di campionato. Un ottimo balzo in avanti per la squadra di Banchini che in conferenza stampa avevo chiesto continuità di risultati e in quel di Lucca l’ha decisamente ottenuta.