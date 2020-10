Calcio, la Vis a Verona per dare continuità

Sabato alle 15 i biancorossi saranno di scena in trasferta per la quinta giornata di campionato. Una partita importante per provare a dare seguito alla prima vittoria

Dopo la prima vittoria stagionale arrivata qualche giorno fa al Tonino Benelli nel derby marchigiano contro il Matelica (2-1), la Vis Pesaro di mister Galderisi non ha nessuna intenzione di fermarsi. Nelle prime tre giornate, in cui in casa biancorossa era stato raccolto un solo punto all’esordio a cui han fatto seguito due sconfitte consecutive, la vittoria di domenica ha portato un po di serenità in più sia alla squadra che ai tifosi.

«Contro il Matelica si è vista una Vis Pesaro dotata di carattere, – ha detto il direttore sportivo biancorosso Claudio Crespini – perché non era facile ribaltare il risultato dopo essere andati sotto 1-0». Una squadra sì dotata di giocatori esperti ma anche di facce molto giovani ed è per questo che secondo Crespini «serviranno ancora un po’ di partite per raggiungere un equilibrio migliore».

Nel frattempo, la gara contro la Virtus Verona inizialmente prevista per domenica è stata anticipata a sabato pomeriggio 17 ottobre alle ore 15. La squadra veneta è al momento decima in classifica dopo che aver raccolto sei punti nelle prime 4 uscite stagionali ma senza mai perdere. I rossoblù infatti hanno ottenuto tre pareggi e una sola vittoria, ma sono una squadra molto complicata da affrontare visto che hanno subito solamente due reti.