Calcio, la Vis Pesaro domani scende a Teramo

Seconda trasferta consecutiva in terra abruzzese per la Vis Pesaro. Dopo il pareggio per 2-2 a Pescara di domenica scorsa la formazione biancorossa domani scende a Teramo nuovamente alla ricerca di punti preziosi. La squadra pesarese partirà oggi e trascorrerà la notte in Abruzzo per poi scendere in campo domani alle ore 17:30.

Il tecnico della Vis Pesaro, Marco Banchini, alla vigilia della sfida contro il Teramo ha parlato così della squadra avversaria. “Il Teramo ha attaccanti molto veloci ma lavorano in generale molto bene di squadra e con una identità molto precisa. Dopo la partita di Pescara mi aspetto una conferma ed un’attenzione a quei dettagli e quei particolari che alla fine fanno la differenza”.

Diverse però le assenze in casa Vis. Oltre a Tonso che ne avrà ancora per un paio di mesi, per la Vis non ci sarà Marcandella (out per una lesione di primo grado al flessore) oltre a Cannavò che è squalificato dopo il cartellino rosso rimediato nella gara di Pescara. In avanti sarà quindi dato spazio a Gucci e De Respinis che restano per Banchini le uniche due scelte obbligate.