Calcio, per la Vis Pesaro sfida importante ad Arezzo

Una sfida importante per mettere un sigillo sul discorso salvezza. Dopo la bella vittoria di 7 giorni fa nello scontro diretto contro l’Imolese, la Vis Pesaro si appresta ad affrontare la partita di domani 11 aprilein programma alle 17:30 in quel di Arezzo.

Alla vigilia della sfida, che avrà inizio alle 17:30, ha parlato come di consueto l’allenatore della Vis Daniele Di Donato. «Rispetto all’andata la Vis Pesaro è cambiata tantissimo, oggi ragioniamo da squadra e chi va in campo lo fa sempre dando il 100% – ha detto l’allenatore biancorosso – domani sarà una gara difficilissima, ci giochiamo una fetta del nostro campionato. L’Arezzo si trova lì per caso, è una squadra che ha tanta qualità. Noi dobbiamo cercare di giocare la nostra migliore partita. Siamo arrivati a questo punto perché abbiamo sempre ragionato che ogni partita per noi è ‘vita o morte’».

Una gara che può essere determinante per la salvezza come ha affermato il mister. «Fare bottino pieno vorrebbe dire dare una bella spallata a questo campionato. Gennari oggi si è allenato, me lo porto in panchina. Tessiore è un giocatore duttile che può fare qualsiasi ruolo. Stramaccioni è recuperato».