Seconda partita consecutiva in casa per la Vis Pesaro dopo la vittoria contro Olbia. Domani alle ore 17:30 arriva l'Imolese

Un banco di prova importante per dimostrare di poter fare quel salto avanti. La sfida di domani contro l’Imolese è per la Vis Pesaro una di quelle partite che può fare da spartiacque sia a livello morale che a livello di classifica. La formazione biancorossa infatti, dopo la vittoria della scorsa settimana arrivata nei minuti finali contro l’Olbia, è attualmente settima in classifica con 23 punti a pari merito con Siena e Gubbio e quindi pienamente dentro ai playoff.

Alla vigilia della partita contro l’Imolese l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini ha parlato su ciò che attende la sua squadra. «I nostri prossimi avversari sono una squadra dalla struttura offensiva che però concede in ripartenza – ha detto Banchini – sono una formazione ferita dagli ultimi risultati in cui hanno perso 5 delle ultime 6 partite e sarà molto importante l’aspetto emotivo perché arriverà a Pesaro una formazione che non può permettersi di perdere».

In casa Vis il clima è ottimo. «Ora che siamo tornati nelle zone medio-alte della classifica sta a noi dimostrare di poter fare un passo in avanti e poter rimanere in quelle posizioni importanti – ha ribadito Banchini – per la sfida di domani non ci saranno Besea e De Nuzzo mentre ritorna tra i convocabili Lombardi che per partirà dalla panchina».

Per la formazione pesarese l’unica certezza di formazione è quella di capitan Gavazzi a comandare la difesa mentre i ballottaggi più ampi sono quelli in attacco con De Respinis, Gucci e Cannavò che si giocano il posto.