Calcio, Vis Pesaro in terra toscana. Domani la sfida al Grosseto

PESARO – Vis Pesaro di nuovo in campo domani alle 14:30 sul campo del Grosseto. La formazione toscana è alla ricerca del riscatto dopo il brutto ko subito la scorsa giornata a Imola dove è uscita dal campo subendo 5 reti. Lo stesso Marco Banchini, allenatore della Vis Pesaro, ha voluto premettere di come la sua squadra domani «affronterà un Grosseto ferito» e quindi desideroso di rialzare subito la testa.

La Vis Pesaro è invece reduce da ben 6 risultati utili consecutivi simbolo di una squadra che ha trovato il suo equilibrio e la sua identità. «Siamo contenti perché quando ci avviciniamo ad un terzo di campionato la nostra strada ha preso una certa direzione – ha detto Banchini – ora dobbiamo proseguire con energia, entusiasmo e lucidità consapevoli che c’è sempre il rischio di sbagliare ma che non deve succedere».

Sfida con il Grosseto da non sbagliare. «Quella di domani è una partita da affrontare bene, sfruttando i momenti positivi che arriveranno e sapendo gestire al meglio i momenti in cui ci vedranno soffrire un pò – ha spiegato Banchini – è molto probabile che giocheremo in un campo pesante a causa della pioggia prevista a Grosseto e ciò implica ancora più attenzione».