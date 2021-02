Calcio, Vis Pesaro sconfitta. Imolese-Fano rinviata

In un freddo sabato invernale, la Vis Pesaro cade in casa contro la Virtus Verona per 0-1. Le forti nevicate che hanno interessato la costa adriatica in questo fine settimana non hanno colpito lo Stadio Benelli di Pesaro e la partita si è potuta svolgere nella maniera più tranquilla nonostante un terreno di gioco pesante e non in belle condizioni.

A decidere la gara è una rete nel primo tempo firmata da Arma che al 35′ supera Ndiaye dopo l’errore difensivo del duo vissino Gennari-Stramaccioni. Nella ripresa la Vis ha provato a cercare la rete del pareggio e che avrebbe permesso di continuare la striscia di risultati utili ma il gol non è mai arrivato.

I biancorossi di Di Donato rimangono a quota 23 punti e a +1 sulla zona playout. Intanto mercoledì 17 febbraio la Vis scenderà nuovamente in campo ospite della Triestina.

Nevicate che hanno invece fermato l’Alma Juventus Fano. I granata, che sarebbero stati di scena ad Imola contro l’Imolese, si sono visti rinviare a data da destinarsi la loro partita.