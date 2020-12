Calcio, Vis Pesaro sabato in trasferta a Imola

Il deludente pareggio nel derby contro l’Alma Juventus Fano ha creato alcuni problemi in casa Vis Pesaro con gran parte della tifoseria biancorossa che al termine della gara si è ritenuta insoddisfatta di ciò che è stato espresso in campo in una partita così importante tanto che alcuni giocatori sono andati a parlare con loro per dare delle spiegazioni.

Una frase che ha fatto discutere e che è emersa da questo dialogo è stata quella pronunciata dall’attaccante Ettore Marchi ai tifosi. Quella frase “in estate vi hanno raccontato delle favole” ha fatto discutere sulle ambizioni di una Vis che ad inizio stagione, e dopo il mercato estivo, sembrava poter fare un campionato da protagonista. Una cosa che al momento non si sta assolutamente verificando.

Lo stesso Marchi ha poi fatto chiarezza su quelle parole espresse alla tifoseria, ribadendo che con il Presidente della Vis Mauro Bosco esiste un ottimo rapporto e che è convinto che sotto la sua guida la formazione pesarese farà grandi cose in futuro.

L’attaccante ex Monza e Juve U23 ha poi parlato di quella che è la sua condizione fisica. «Ho un’infiammazione alla zampa d’oca, in un punto che mi crea del versamento al ginocchio e mi impedisce un’adeguata circolazione e l’averci giocato sopra due settimane fa contro il Carpi ovviamente non ha giovato. Spero di farcela per sabato a Imola»