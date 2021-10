Calcio, la Vis Pesaro ripresa nel finale. A Grosseto è pareggio

Vantaggio di Besea all'83° e pari del Grosseto in pieno recupero. Con il punto conquistato la Vis sale momentaneamente al settimo posto in classifica con 18 punti

Un punto che sa di beffa per la Vis Pesaro. La formazione biancorossa, che raggiunge comunque il suo settimo risultato utile consecutivo, si vede raggiunta nei minuti di recupero in quella che poteva essere una vittoria davvero importante per la classifica.

Dopo un primo tempo di equilibrio a reti inviolate la gara si sblocca al minuto 83′ con la rete di Besea per la Vis. Quando sembrava la partita sembrava ormai in tasca, il Grosseto trova invece il gol del pareggio al 92′ con il colpo di testa di Davide Arras.

Con il punto conquistato oggi la Vis sale momentaneamente al settimo posto in classifica con 18 punti. Grosseto al momento invece penultimo con 10 punti.