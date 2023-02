Calcio, Vis Pesaro di rimonta. È 1-1 con il San Donato

Padroni di casa in vantaggio dopo pochi minuti. Vis che agguanta il pareggio decisivo nella ripresa con Di Paola

Non saranno arrivati i tre punti ma con questo pareggio sale a 5 il numero di risultati utili consecutivi della Vis Pesaro “targata” 2023. Infatti, dall’avvio del nuovo anno, la formazione biancorossa ha inanellato solo risultati positivi facendo sì che la squadra pesarese abbia potuto rialzarsi da una brutta situazione di classifica.

Nella gara odierna primo tempo negativo per la Vis che va sotto dopo tre minuti. San Donato che passa in vantaggio con la rete di Marzierli dopo una marcatura difensiva da rivedere da parte di Bakayoko.

Nella ripresa la Vis cambia subito tre uomini con l’ingresso di Valdifiori, Gerardi e Sanogo e la squadra di Oscar Brevi cambia volto. Dopo un buon avvio il pareggio arriva al 61°. Da un calcio d’angolo battuto da St. Clair, arriva lo scarico su un compagno che la mette in area ed è Manuel Di Paola in corsa ad anticipare tutti colpendo di testa la palla che finisce in rete.

Con il punto conquistato oggi la Vis sale a quota 27 in classifica e mantiene i due punti di vantaggio sulla zona playout in attesa però di alcuni risultati dagli altri campi tra oggi e domani, non dimenticando però che la squadra pesarese ha ancora una partita da recuperare.