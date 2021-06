Calcio, per la Vis il primo obiettivo è sfoltire la rosa

PESARO – In casa Vis Pesaro è iniziato il nuovo corso dopo l’annuncio di Banchini come neo allenatore della formazione biancorossa. La prima mossa in ottica mercato della squadra del presidente Mauro Bosco sarà quella di sfoltire una rosa che ad oggi conta ben sedici calciatori sotto contratto, un numero importante che non permetterebbe grosse mosse di mercato senza alcune uscite.

A cominciare da Ejjaki, Gelonese ed Eleuteri che sono legati alla Vis Pesaro con un contratto che scadrà a giugno 2023, i calciatori della Vis con un contratto per la prossima stagione sono Gennari, Di Sabatino, Nava, Giraudo, D’Eramo, De Feo, Pannitteri, Lazzari, Marchi, Gucci e Germinale, oltre a Pezzi e Marcheggiani che sono in fase di rientro dai loro prestiti rispettivamente a Pistoia e Lucca.

Alcuni di questi calciatori resterà alla Vis anche nella prossima stagione ma molto dipenderà anche dalle valutazioni tecniche che il nuovo allenatore Banchini farà a riguardo. La cosa certa è che le manovre future della Vis in entrata passeranno di pari passo con le manovre che verranno effettuate in uscita dal nuovo direttore sportivo Cangini.