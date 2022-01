Calcio, la Vis Pesaro prende a titolo definitivo Farroni

L’estremo difensore biancorosso passa a titolo definitivo dalla Reggina alla Vis Pesaro. Un tassello importante per il futuro della squadra

PESARO- È stato uno dei protagonisti fino a questo momento della buona stagione che la Vis Pesaro sta disputando nel campionato di Serie C e oggi pomeriggio – 13 gennaio – è arrivata la bella notizia per tutta la tifoseria biancorossa. Il portiere della Vis Alessandro Farroni è diventato a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della società pesarese.

La Vis infatti ha comunicato come da cessione temporanea quella di Farroni è diventata una cessione definitiva con il giocatore che quindi non è più di proprietà della Reggina. Oltre all’acquisto a titolo definitivo, la Vis ha anche prolungato il contratto del suo estremo difensore, che ha firmato un triennale con la formazione biancorossa che scadrà il 30 giugno del 2025.

Un nuovo tassello importante per il futuro della Vis del presidente Bosco che in attesa della ripresa del campionato pone le basi per i prossimi anni.