Calcio, la Vis Pesaro pianifica la stagione 2020/21

In casa biancorossa è stata una settimana importante per la programmazione del futuro con tante conferme e nuovi rinnovi contrattuali

PESARO – Nei giorni in cui diverse squadre sono ritornate in campo per concludere la stagione interrotta dall’emergenza Covid-19, la Vis Pesaro, ormai salva da diverse settimane, ha potuto organizzarsi per programmare il suo futuro e la stagione che verrà.

In casa biancorossa quella appena trascorsa è stata una settimana importante dal punto di vista dei rinnovi contrattuali. Dopo le prime conferme con i prolungamenti fino al 2022 dei contratti del difensore Mattia Gennari e del fantasista Flavio Lazzari nei giorni scorsi, sono state giornate importanti per diverse riconferme.

De Feo e Marcheggiani, i due giocatori arrivati nel mercato invernale e che già avevano firmato fino al 2022, hanno adeguato il loro contratto in accordo con la società pesarese, riconfermando così la loro permanenza. Rinconfermato anche il difensore Tommaso Lelj così come il portiere Christian Puggioni, con entrambi che andranno in scadenza al termine della prossima stagione. Chi ha invece rinnovato e prolungato la durata del suo contratto è stato il terzino Valerio Nava. Arrivato a gennaio, l’ex prodotto del vivaio dell’Atalanta ha ora firmato con la Vis Pesaro fino a giugno 2022.