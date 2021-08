Calcio, alla Vis Pesaro piace il giovane Astrologo della Roma

PESARO- Sono ormai diverse settimane che la Vis Pesaro ha adocchiato con un certo riguardo il giovane classe 2002 Andrea Astrologo. Il centrocampista, di proprietà della Roma e protagonista della promozione in Primavera 1 con la maglia dell’Hellas Verona, è un giocatore dotato di un ottimo talento e farebbe proprio al caso della Vis.

Al momento però il mercato in entrata dei biancorossi è bloccato e dipende dalle eventuali uscite. Un possibile approdo di Astrologo, anche se non semplice, vorrebbe dire in casa Vis salutare un centrocampista e ad oggi il più vicino agli eventuali saluti sembrerebbe Ejjaki.

L’unica certezza è che il futuro di Astrologo sarà in Serie C. Dopo i sei mesi da protagonista con la maglia della Primavera dell’Hellas Verona, l’intenzione della Roma, alla quale ha fatto ritorno, è quella di girarlo in prestito in Serie C per fargli fare la prima vera esperienza da professionista.