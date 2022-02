Calcio, Vis Pesaro in campo contro il Pescara

Negli abruzzesi non ci sarà il bomber Ferrari, squalificato e autore di 12 gol in campionato. Nella Vis out Gucci e Acquadro

PESARO – Dopo il ko di Cesena torna in campo la Vis Pesaro, questa sera 23 febbraio impegnata in notturna (ore 21) contro il Pescara, nel recupero della giornata rinviata per covid a inizio 2022. In casa, allo Stadio Benelli, la formazione pesarese se la vedrà contro un Pescara che ha ambizioni di Serie B ed è quinto in classifica.

L’allenatore della Vis Marco Banchini presenta così la partita. «Dobbiamo cercare di essere più cinici sotto porta e avere l’ambizione di segnare più gol – ha detto il tecnico vissino – il Pescara è una squadra importante con una rosa profonda e un allenatore, Auteri, molto esperto. Se la partita contro il Cesena ci ha fatto capire che possiamo giocarcela con tutte, la sfida contro il Pescara ne deve essere una conferma».

Il Pescara a Pesaro va in cerca di gol e, soprattutto, di una vittoria che cambi l’inerzia negativa delle ultime uscite, ancora fuori casa per la seconda di tre trasferte consecutive. Nelle ultime tre partite, la squadra biancazzurra ha segnato solo una rete, tra l’altro su rigore, con D’Ursi nella gara di domenica scorsa a Fermo. La Vis Pesaro ad oggi è settima in classifica a quota 35 punti ed è reduce dalla sconfitta di Cesena per 2-1. In casa, la squadra di Banchini ha ottenuto 19 punti e subito 4 sconfitte contro Pistoiese, Reggiana, Teramo e Viterbese. Sono 26 i gol fatti (sesto peggiore attacco), 33 quelli subiti.