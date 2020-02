Calcio, la Vis Pesaro ritrova la prestazione ma perde Puggioni

Dopo la bella prestazione di domenica nella quale la Vis Pesaro è riuscita, per la seconda volta in questo campionato, a fermare il Vicenza capolista e dominatore del Girone B, i biancorossi devono ancora una volta fare i contri con il reparto infortunati. Dopo il problema che il portiere vissino Puggioni ha subito durante la partita e che lo ha costretto alla sostituzione, la Vis ha sottoposto il suo estremo difensore agli accertamenti del caso che ne hanno evidenziato uno stiramento muscolare.

In attesa di capire per quanto tempo dovrà stare fermo Puggioni, la dirigenza biancorossa si è cautelata con l’arrivo in prova del portiere Serraiocco, giocatore svincolato classe 1993 che nella passata stagione era in forza al Carpi in Serie B. Il direttore sportivo Crespini ha fatto sapere che si aspetterà di avere una risposta definitiva sulle condizioni di Puggioni prima di procedere ad un eventuale nuovo tesseramento.

Notizie più confortanti invece arrivano dai recuperi di giocatori come Botta, De Feo e Panitteri che sono nuovamente abili e arruolabili per la trasferta di domenica che vedrà la Vis di scena a Trieste (ore 15) contro la Triestina. Per l’occasione sarà assente Marcheggiani causa squalifica e molto probabilmente Pavan si affiderà nuovamente al nuovo arrivato Ngissah Bismark li davanti.

È una bella notizia anche il ritorno di Mattia Gennari dalla squalifica che aveva rimediato a Padova, un ritorno che permetterà a capitan Paoli di tornare nuovamente nella sua posizione di centrocampista centrale a schermo della difesa.