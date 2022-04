Calcio, per la Vis Pesaro penultima giornata a Imola questa sera

La Vis ha l'occasione per centrare i playoff. L'Imolese deve vincere per non andare in Serie D direttamente ma giocarsi i playout

La posta in palio è altissima. La Vis Pesaro per centrare i playoff. L’Imolese per non retrocedere in Serie D. Questa sera in terra emiliana va in scena una partita dove per entrambe le squadre sarà importante conquistare i tre punti. In casa l’Imolese non perde da due mesi, ultima volta a febbraio contro l’AnconaMatelica, e sono obbligati a vincere per giocarsi gli spareggi per rimanere in serie C visto il solo punto di vantaggio sul Grosseto ultimo. I biancorossi invece, a quota 45, lottano per un posto nei playoff. Il bottino pieno a domicilio per la Vis, che manca da fine gennaio a Pistoia, potrebbe già significare spareggi promozione con un turno d’anticipo.

L’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini ha analizzato la partita che attende la sua squadra predicando però calma. “Sono consapevole del momento che stiamo vivendo ma siamo ancora alla penultima giornata – ha detto Banchini – sarebbe ovviamente importante se si fanno tre punti perché penso sarebbe il coronamento di un sogno incredibile. Noi siamo concentrati e sereni e affronteremo la partita di questa sera con grande equilibrio”.

Banchini però non sottovaluta l’avversario. “Loro devono vincere per forza, hanno una classifica difficile (penultima a quota 31) e a Modena ha fatto una grande partita – ha ribadito Banchini -da parte nostra l’obiettivo chiesto a inizio stagione (salvezza) è stato raggiunto da sempre e in maniera concreta da diverse settimane. Ora abbiamo la possibilità di divertirci, di vivere una partita senza nessun tipo di pressione. Tutte le volte che abbiamo sbloccato le gare o abbiamo pareggiato o abbiamo vinto”.