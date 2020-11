Calcio, Vis Pesaro in partenza per Padova

Una trasferta complicata contro una grande squadra. Quella contro il Padova sarà un gara molto provante per la Vis Pesaro di mister Di Donato che, dopo il successo di domenica contro il Carpi, ha voglia di continuare a fare punti anche se sa che non sarà affatto semplice. I veneti sono attualmente secondi in classifica alla pari con la Feralpisalò e con 23 punti all’attivo. In solitaria al primo posto c’è il SudTirol con 25 punti.

La Vis, che al momento è 15° con soli 11 punti nelle prime dodici giornate, spera di aver cambiato rotta dopo la bella vittoria di sei giorni fa e poter iniziare ora un nuovo campionato. Alla vigilia della partita l’allenatore biancorosso ha così parlato in presentazione del match. «Rispetto alla gara contro il Carpi mancheranno Marchi ed Ejjaki, oltre a Lazzari squalificato. Recuperiamo però Giraudo e Nava – ha detto Di Donato – quando vinci lavori molto meglio e con meno fatica. Abbiamo fatto una settimana importante, sono contento e siamo sulla buona strada. Il Padova è una squadra valutata a vincere il nostro girone, ha giocatori esperti e importanti. Noi più che a loro dobbiamo pensare a fare nostra la partita, mettendo un mattoncino in più rispetto al Carpi».

La sfida di domani (ore 17:30) sarà visibile in chiaro, sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito internet di Eleven Sports. Negativo il componente del gruppo squadra risultato positivo 18 giorni fa, che torna a disposizione del tecnico Di Donato.