Calcio, la Vis Pesaro ospita il Montevarchi. Banchini: «C’è voglia di riscatto»

Tre punti separano in classifica Vis Pesaro e Montevarchi. Sfida importante per consolidare un posto nei playoff

Una Vis Pesaro che deve subito ritornare sulla retta via e dimenticare il 4-1 subito la scorsa settimana sul campo della Carrarese. A quattro partite dal termine della stagione regolare del campionato la Vis è ancora in corsa per un posto ai playoff e la formazione biancorossa non ha assolutamente intenzione di buttare via quanto di buono fatto nel corso di tutta questa stagione. Con 12 punti ancora in palio la Vis, che ad oggi è nona in classifica con 41 punti a pari merito con il Pontedera, non può affatto rilassarsi visto che le insidie che arrivano da dietro sono diverse. Appena fuori dalla zona playoff infatti ci sono Lucchese (ma sempre a quota 41 punti) e un quartetto composto da Siena, Olbia, Teramo e il Montevarchi (prossimo avversario dei pesaresi) con 38 punti.

Alla vigilia della sfida di domani, in programma alle 14:30 allo Stadio Benelli di Pesaro, ha parlato l’allenatore della Vis Marco Banchini che si è soffermato spesso sull’atteggiamento dei suoi ragazzi in settimana. «Siamo molto motivati e dobbiamo pensare solo al Montevarchi – ha subito ribadito l’allenatore biancorosso – in settimana ho visto delle facce davvero arrabbiate, gente con il nervoso e il mal di pancia. I ragazzi ci sono rimasti male. Il fatto di aver vissuto una settimana concentrati e vogliosi di riscattarci subito è stato oggettivo. A Carrara è stata una partita fatta male, può capitare. La mia scelta di avere due esterni un po’ più difensivi, col senno di poi, può aver fatto abbassare l’attenzione».

Banchini sa cosa attende la Vis contro il Montevarchi, peggior difesa del girone. «Loro sono aggressivi e cambiano spesso formazione – ha continuato l’allenatore vissino – dobbiamo pensare solo alla classifica. perché abbiamo qualcosa in cui credere. Il club non lo ha mai raggiunto e l’ambiente Vis lo merita. Ma dobbiamo essere uniti. La squadra darà una risposta. Fare qualche gol in più farebbe comodo a chiunque».