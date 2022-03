Calcio, Vis Pesaro oggi in campo contro il Grosseto

Grosseto ultimo in classifica con 24 punti e in trasferta a Pesaro con il coltello tra i denti. Vis Pesaro a 38 punti è in cerca di un posto ai playoff

Dimenticare subito la brutta sconfitta di Gubbio (3-0) e ripartire. Questo è l’imperativo in casa Vis Pesaro che oggi pomeriggio si appresta ad ospitare, alle 17:30, il Grosseto allo Stadio Benelli di Pesaro. In preparazione alla partita contro la formazione Toscana l’allenatore della Vis Marco Banchini ha parlato in maniera serena e rilassata in conferenza stampa in presentazione della sfida.

«Durante la settimana abbiamo analizzato assieme ai ragazzi e allo staff quello che è successo domenica a Gubbio ed è ovvio che non siamo stati a livello nervoso dentro alla partita – ha detto Banchini – al contrario però secondo me dal punto di vista tecnico la squadra è scesa in campo nella maniera giusta però poi in fase di finalizzazione non sono state fatte le scelte migliori».

Testa al Grosseto. «Loro sono una squadra che deve salvarsi e sta cercando di costruire questo traguardo con delle scelte integraliste – ha ribadito l’allenatore della Vis Pesaro – pressano molto alto con 6-7 giocatori e quando devono costruite gioco mettono la palla davanti perché sono pericolosi e hanno delle buone individualità offensive. Sarà una partita in cui i punti sono pesanti ma sono loro che hanno l’obbligo di vincere a tutti i costi».