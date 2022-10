Calcio, Vis Pesaro oggi a Reggio Emilia. Una trasferta difficile

Scende in campo oggi pomeriggio la Vis Pesaro di scena a Reggio Emilia sul campo della Reggiana. Una partita complicata contro una squadra attualmente terza in classifica e tra le candidate per il passaggio in Serie B al termine di questa stagione. Vis Pesaro che inoltre non ha mai vinto sul campo emiliano dove in questi anni in 4 incontri ha sempre rimediato sconfitte.

A presentare la partita che attende la Vis ci ha pensato il tecnico biancorosso David Sassarini che non si è privato di elogiare gli avversari. «La Reggiana è una squadra fortissima con giocatori di uno spessore davvero elevato ma non è una partita impossibile – ha subito ribadito l’allenatore vissino – non possiamo fare una partita di solo contenimento perché non è ammissibile contro un avversario simile ma da parte nostra dovrà esserci tanta attenzione a cui andrà aggiunto coraggio e una certa “arroganza” positiva».

Non sarà della sfida il centrocampista biancorosso Manuel Di Paola che in settimana ci ha provato ma non ha avuto l’ok dallo staff medico della Vis e non si vuole rischiare una possibile ricaduta. Non convocato nemmeno Gucci che è ormai fuori rosa e nella lista dei prossimi partenti nel caso in cui venga fatto anche un ingresso in entrata.

Calcio d’inizio alle ore 17:30 (Diretta Sky ed Eleven Sports).