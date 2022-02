Calcio, Vis Pesaro di nuovo in campo contro la Lucchese

Sfida importante per il cammino ai playoff. Pesaresi ancora senza vittorie casalinghe nel nuovo anno e alla ricerca dei tre punti

PESARO – Torna in campo la Vis Pesaro nel turno infrasettimanale a distanza di tre giorni dal pareggio per 1-1 nel derby marchigiano contro la Fermana. Questa sera alle ore 18 infatti prenderà il via la sfida tra la formazione biancorossa e la Lucchese.

Una Lucchese diretta concorrente della Vis per l’accesso ai playoff con la formazione toscana che è al momento dodicesima in classifica con 29 punti a sole tre lunghezze di distanza dei pesaresi. «Giochiamo contro una squadra che è allenata molto bene – ha detto l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini – sono molto organizzati e hanno una identità ben precisa. La partita di Fermo è stata molto impegnativa sia a livello mentale ma anche dal punto di vista fisico e sicuramente verranno fatte alcune scelte differenti».

Vis Pesaro che nel 2022 non ha ancora mai vinto in casa. «Speriamo di ritrovare la vittoria davanti ai nostri tifosi – ha ribadito Banchini – abbiamo fatto buone gare in questo inizio di nuovo anno e possiamo osare di più».

Lucchese squadra complicata da affrontare come dimostrano gli ultimi risultati della formazione toscana. La squadra allenata da mister Pagliuca infatti ha pareggiato 8 delle ultime dieci partite e nell’ultima gara giocata ha fermato il Modena capolista sullo 0-0.