La Vis Pesaro non si ferma più. La società biancorossa ha ufficializzato le firme di Enrico Pezzi e Federico Benedetti. Pezzi arriva dal Carpi e nell’ultima stagione ha giocato principalmente davanti alla difesa anche se ad inizio carriera nasce come terzino. Nato a Rimini e classe ’89, Pezzi ha girato l’Italia collezionando, insieme alle 70 presenze in B con Carpi, Cittadella e Benevento, 174 partite in Lega Pro tra Rimini, Lucchese, Pavia, Pontedera, Benevento e lo stesso Carpi. Con la Vis Pesaro ha firmato fino al 2022.

Federico Benedetti invece, attaccante classe 2001, arriva in prestito dal Trestina, società militante in Serie D, con diritto di riscatto a favore della Vis Pesaro. Forte fisicamente, alto 1.89 cm, di piede sinistro, Benedetti è una prima punta in grado di svariare su tutto il fronte dell’attacco. È cresciuto nel settore giovanile del Perugia e la scorsa stagione con la maglia del Trestina ha disputato 25 presenze in Serie D, girone E, segnando 5 reti e fornendo 6 assist.

In casa Fano ancora poche notizie che riguardano il calciomercato ma lunedì è iniziata ufficialmente la nuova stagione per i granata con il ritiro precampionato che è stato fissato a Villa Preliano dove sono stati effettuati tutti i tamponi e i test del caso a giocatori, dirigenti e membri dello staff dell’Alma.

La notizia positiva è che tutti i controlli effettuati hanno portato ad unico e rassicurante esito, ovvero che tutti sono risultati negativi e che quindi il lavoro può procedere come stabilito. Alla rosa del Fano, che è ancora in allestimento soprattutto dopo il passaggio di proprietà e il cambio di presidenza, si sono aggregati tre giocatori. Valerio Zigrossi, che già lo scorso anno era all’Alma, Matteo Di Giacomo e Luca Scimia.