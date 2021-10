Calcio, Vis Pesaro a Lucca per continuare a vincere

Trasferta in terra Toscana per la Vis Pesaro di mister Marco Banchini che nella giornata di domani 10 ottobre scenderà in campo a Lucca contro la Lucchese. Una sfida complicata contro una avversaria che attualmente ha due punti in meno della formazione pesarese e che in caso di vittoria scavalcherebbe in classifica i biancorossi.

Alla vigilia della partita contro la formazione toscana però Banchini non si è nascosto. «Lavoriamo per migliorarci ogni giorno e dobbiamo cercare di dare continuità alla vittoria nel derby contro la Fermana», ha detto il tecnico vissino, «la Lucchese è una squadra formata da giocatori di talento e ha tanta intensità e organizzazione, ci aspetta sicuramente un bel test. Bisogna essere concentrati sugli episodi chiave come ad esempio i calci piazzati, dobbiamo curare tutti i dettagli e stiamo lavorando su questo».

Ancora problemi in infermeria però per la Vis con Martin Tonso oramai fuori da 30 giorni e con Marcandella che, dopo un recupero in settimana, nella giornata di giovedì ha avuto un ulteriore problema fisico e non dovrebbe quindi essere della partita. Sarà fuori per un po’ anche De Nuzzo, con la società biancorossa che ha deciso di far effettuare al giocatore un intervento di pulizia al menisco.