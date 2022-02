Calcio, Vis Pesaro ko in casa con la Viterbese

PESARO – Seconda gara stagionale del 2022 in casa allo Stadio Benelli e seconda sconfitta per la Vis Pesaro. La squadra allenata da Marco Banchini, dopo due trasferte in terra Toscana dove erano arrivati 4 punti nell’ultima settimana, cade malamente in casa contro la Viterbese per 2-0.

Nella prima frazione di gioco, ampliamente dominata dalla squadra ospite, la Viterbese passa in vantaggio al 37esimo del primo tempo. Pasticcio della difesa biancorossa con Ferrini che non spazza palla e la perde in zona pericolosa, gli ospiti ne approfittano con un gol facile facile ad opera di Pavlet. Nel secondo tempo, nonostante un pressing meno asfissiante la Vis non riesce a trovare la rete del pareggio e al 75° arriva il raddoppio che chiude la partita a firma di Bianchimano.

Una vittoria meritata da parte della formazione di Viterbo arrivata al Benelli per giocare una partita solida e così è stato. Il grande mercato di gennaio adoperato ha portato i frutti e la Viterbese si muove dalla parte bassa della classifica con questi 3 punti. Vis Pesaro che resta a quota 31 punti, complice una delle peggiori prestazioni stagionali che dovrà essere subito dimenticata dai pesaresi.