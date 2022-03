Calcio, Vis Pesaro ko a Gubbio

Brutta battuta d’arresto per la Vis Pesaro che non riesce a portare a casa punti preziosi e viene scavalcata in classifica dallo stesso Gubbio

Domenica amara per la Vis Pesaro che esce dalla trasferta di Gubbio con le ossa rotte dopo il pesante 3-0 subito in casa degli umbri. Nonostante un buon avvio di partita con una occasione per i biancorossi al quarto d’ora del primo tempo il Gubbio si porta in vantaggio al 27° minuto di gioco. È un tiro da fuori area da parte di Bulevardi infatti a portare avanti i padroni di casa. Non passano nemmeno cinque minuti e arriva subito il raddoppio. Al 31° secondo gol del Gubbio. Calcio d’angolo e colpo di testa di Bonini in area vissina che colpisce in rete libero senza marcatura e supera Farroni.

Primo tempo che si chiude con il doppio vantaggio del Gubbio nonostante una partita ad alti ritmi e con occasioni da entrambe le parti. Nel secondo tempo la Vis ci prova ma viene punita i contropiede a metà ripresa. Al 69° terza rete del Gubbio. Ripartenza micidiale dei padroni di casa con palla scaricata sui piedi di Spalluto che dal limite dell’area piazza un tiro perfetto a girare sul secondo palo e nulla da fare per Farroni. Una vittoria netta e meritata da parte dei padroni di casa, più nel punteggio che nella prestazione complessiva ma la Vis Pesaro, dopo un buon avvio, si è pian piano spenta dopo l’uno a due fulmineo del Gubbio nel primo tempo.

Nella ripresa squadra di Banchini meno brillante e Gubbio bravo a gestire il risultato e a mettere il sigillo definitivo del 3 a 0 in ripartenza. Dopo la sconfitta di oggi la Vis Pesaro scende al 10° posto in classifica ancora in zona playoff e con + 8 punti sulla zona playout.