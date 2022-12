Fischio d'inizio alle ore 14:30 per una Vis Pesaro che non vince da 11 giornate e cerca di ritrovare il sorriso

Dopo la buona partita (ma con sconfitta) contro il Cesena la scorsa settimana, la Vis Pesaro targata Oscar Brevi cerca di ritrovare il sorriso in una delicata trasferta sul campo della Carrarese. Squadra toscana che vive una situazione di classifica diversa rispetto a quella dei pesaresi con 29 punti in classifica ed un settimo posto che tiene la formazione di Dal Canto in una solida zona playoff. La Vis invece naviga a ridosso della zona playout e non trova la vittoria da ben 11 partite consecutive con il povero bottino di 4 punti conquistati addirittura nelle ultime 10 uscite.

Senza Aucelli (infortunato) e Bakayoko (squalificato) la Vis va a Carrara anche con una leggera emergenza ma con un lavoro di una settimana in più con il “neo” allenatore Oscar Brevi che alla conferenza della vigilia si è detto fiducioso. «Con la Carrarese vorrei vedere dei miglioramenti nella costruzione e nel gioco e un pizzico di attenzione in più. Se col Cesena fossimo stati più attenti e determinati, il punto lo avremmo portato a casa – ha detto il tecnico biancorosso – nonostante le due sconfitte la Carrarese non è in difficoltà, anzi è una squadra viva – ha ribadito Brevi – ha parecchie alternative, e non sta utilizzando under sia a centrocampo sia in attacco. Per noi sarà una gara difficile, ma con un avversario col Cesena ce la siamo giocata fino alla fine. Come ho detto ai ragazzi, dobbiamo imparare a soffrire, e puntare su compattezza e coesione, aspetti su cui siamo ancora indietro».

Vis che riproporrà il 3-5-2 visto sabato con il Cesena, dove due sono le variazioni (forzate) sul tema. Rossoni al posto di Bakayoko come centrale di destra, con Cusumano pronto al ritorno sulla sinistra, sua collocazione naturale, mentre a centrocampo Borsoi in pole per sostituire Aucelli nel ruolo di mezz’ala.