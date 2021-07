Calcio Vis Pesaro, Gucci rinnova. D’Eramo vicino all’Ancona-Matelica

Primo tassello importante per la Vis Pesaro che rinnova l'attaccante fino al 2024. D'Eramo in direzione Ancona-Matelica

Continua il calciomercato in casa Vis Pesaro con la società biancorossa che ha chiuso la settimana ufficializzando il rinnovo di Niccolò Gucci fino al 2024. Gucci, arrivato a Pesaro nella sessione di mercato invernale dalla Pistoiese, è stato uno degli artefici della salvezza vissina con 5 gol in 18 presenze e la società ha voluto mettere le basi per il suo futuro con un contratto di lunga durata.

Per un Gucci che resta c’è un Michael D’Eramo che se ne va. Il calciatore biancorosso, che aveva ancora un anno di contratto con la Vis, è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Ancona-Matelica, il nuovo club marchigiano nato dalla fusione tra la squadra del capoluogo e il Matelica. L’offerta su una base biennale propostagli dalla neo società marchigiana pare aver convinto il classe ’99 che è pronto a fare le valigie e a trasferirsi qualche chilometro più a Sud della regione.