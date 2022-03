Calcio, Vis Pesaro in trasferta a Gubbio nella sfida playoff

In casa pesarese assenze importanti. Out Gavazzi, Ferrini, Cusumano, Gucci e De Respinis. Banchini in emergenza in difesa

Un solo punto separa in classifica la Vis Pesaro e il Gubbio: 38 i punti della squadra pesarese, nona in classifica a pari merito con la Carrarese, 37 i punti della formazione umbra attualmente al decimo posto in classifica, ultima casella valida per l’accesso ai playoff. Una sfida che vale molto di più dei semplici tre punti e che in caso di risultato positivo per la Vis Pesaro vorrebbe dire consolidare la posizione a aumentare sempre di più la percentuale di partecipazione al post stagione regolare.

Alla vigilia della sfida contro il Gubbio, l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini ha presentato così la partita. «Nella vittoria contro l’Entella abbiamo ritrovato le nostre convinzioni ma ora dobbiamo avere ancora più rabbia – ha detto l’allenatore biancorosso – dobbiamo dimostrare a noi stessi di essere sempre competitivi e la posizione che ci siamo costruiti ne è la prova».

Gubbio squadra importante. «In estate era tra le mie favorite e comunque sta facendo un buon campionato – sottolinea Banchini – noi andiamo in Umbria con diverse assenze ma i problemi devono diventare delle opportunità».