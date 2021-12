Calcio, Vis Pesaro: il girone di ritorno inizia contro il Siena

Prima partita del girone di ritorno per la Vis Pesaro in cerca di riscatto. I pesaresi infatti, dopo la sconfitta di tre giorni fa sul campo dell’Ancona-Matelica per 3-1 scendono in campo questa sera – 22 dicembre – alle ore 18 allo Stadio Benelli contro il Siena di mister Negro.

L’allenatore della Vis Marco Banchini ha parlato della partita che attende la sua squadra e della voglia di rifarsi subito. «Domenica abbiamo subito una lezione di agonismo nonostante poi nel finale abbiamo addirittura avuto la palla per il possibile pareggio – ha detto Banchini – questo non deve succedere e dobbiamo dimostrare che possiamo fare quel qualcosa in più sempreı.

Capitolo prossimi avversari. «Il Siena è reduce da cinque sconfitte consecutive e ha fatto tre punti nelle ultime sette giornate di campionato, e questo per noi costruisce una difficoltà maggiore perché vorrà dire che arriverà a Pesaro una squadra con il coltello tra i denti e bisognosa di fare risultato – ha ribadito il tecnico biancorosso – la squadra toscana ha una rosa di assoluto valore e anche noi abbiamo voglia di rivalsa per il 3-0 rimediato alla prima giornata di campionato».